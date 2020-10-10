Выбран победитель тендера на закупку 100 автобусов для Кишинёва (ВИДЕО)

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Победителем тендера на приобретение 100 автобусов для муниципия Кишинёв была признана компания “ISUZU Anadolu Otomotiv Sanazii ve Ticaret”. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, данная компания предложила цену в 156 400 долларов за транспортную единицу.

Основным критерием, принятым во внимание рабочей группой при выборе победителя, была цена-качество. Все члены рабочей группы единогласно проголосовали за предложение компании ISUZU, – отметил Чебан.

Генпримар также уточнил, что компания-победитель предложила 5-летнюю гарантию на автобусы. В течение этого периода производитель также берет на себя ответственность за обеспечение бесплатного обслуживания автобусов в соответствии со всеми правилами: замена смазочных материалов, фильтров, ремней, обслуживание кондиционеров, других необходимых деталей и расходных материалов.

Данная компания была отобрана среди таких производителей, как: MAZ, BMC, ISUZU, OTOKAR.

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