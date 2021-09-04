Выборы в Госдуму РФ: где смогут проголосовать живущие или находящиеся в Молдове граждане России (ВИДЕО)

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19 сентября 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Посольство РФ в Кишинёве сообщило, по каким адресам могут проголосовать граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Республики Молдова.

Кишинев: Представительство Россотрудничества в Республике Молдова, улица Михая Эминеску, дом 2. Бельцы: лицей имени Гоголя, ул. Академика Н. Филиппа, дом 2. Комрат: Теоретический лицей имени Г.А. Гайдаржи, улица Ленина, 198. Кагул: Дворец культуры имени Н. Ботгроса.

Избиратели должны предъявить на участке документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации.

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