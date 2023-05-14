Выборы в Гагаузии состоялись

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По состоянию на 15:00 проголосовало 34 218 избирателей. Явка составила 35,7%. Для того, чтобы второй тур состоялся, было достаточным, чтобы в нём приняли участие 33% избирателей.

Самый активный населённый пункт – село Русская Киселия, где к этому часу волеизъявление осуществили 55%, а самый пассивный – город Комрат (28,2%), передаёт “Спутник Молдова”.

В первом туре на 15.00 явка составила 38,6%.

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