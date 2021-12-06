Выборы в Бельцах: фракция БКС требует отставки членов ЦИК и их привлечения к ответственности за превышение полномочий (ВИДЕО)

0

Фракция Блока коммунистов и социалистов требует отставки членов ЦИК, аннулировавших второй тур выборов в Бельцах. Как отметил на брифинге для прессы вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча, принимать подобные решения вправе только суд, а не Центральная избирательная комиссия. В БКС квалифицируют случившееся как беззаконие и вмешательство в политику.

Коммунисты и социалисты также требуют от Генеральной прокуратуры провести расследование по этому поводу и привлечь к ответственности виновных.

⁃ Мы считаем, что вне зависимости от политической конъюнктуры, от того, где проходят выборы, и кто в них участвует, закон должен быть во главе угла и должен соблюдаться. В Бельцах произошло беззаконие, и виновные должны за это ответить, – подчеркнул Батрынча.