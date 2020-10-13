Выборы президента: желающие проголосовать по месту нахождения могут получить соответствующий сертификат до 31 октября

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что документ выдаётся участковым избирательным бюро по месту жительства или месту нахождения до 31 октября включительно.

Согласно Кодексу о выборах, при перемене избирателем места жительства или места нахождения участковое избирательное бюро по прежнему месту жительства по его просьбе выдает сертификат. Это позволит избирателям проголосовать на любом другом избирательном участке на территории страны по дополнительному избирательному списку. Документ выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, который подтверждает место жительства или место нахождения избирателя на территории соответствующего избирательного участка.

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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