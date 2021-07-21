Выбивали признания кулаками: собутыльники избили знакомого до потери сознания

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Травмы головы и синяки – так закончилось застолье для 35-летнего тираспольчанина.

Мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомого, у которого ранее украли велосипед. Последний был уверен, что собутыльник знает, кто присвоил его транспорт, но молчит. На этой почве между мужчинами возник конфликт, пишет mvdpmr.org.

Чтобы выведать нужную информацию, хозяин дома позвал двух приятелей. К “допросу” они подошли основательно – не получив признания, стали избивать. После вынесли потерпевшего на улицу в бессознательном состоянии. Очевидцы вызвали “скорую”.

Личности участников инцидента установлены. Обстоятельства выясняются.

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