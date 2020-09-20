“Выбивали” долг кулаками: полиция задержала шестерых членов ОПГ (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали шестерых членов преступной группировки, которые покушались на жизнь своего должника и нанесли ему телесные повреждения.

По данным полиции, причиной для угроз стал предполагаемый долг, который потерпевший должен был вернуть, но не сделал этого. Члены ОПГ решили “выбить” долг кулаками. Речь идёт о шестерых жителях Кишинёва, Оргеевского и Резинского района в возрасте от 25 до 50 лет. Все ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В конце августа члены ОПГ нашли своего должника в Оргееве и избили его кулаками и ногами. Более того, ему нанесли удар деревянной битой. Пострадавший получил телесные повреждения, опасные для его жизни и здоровья. Стоит отметить, что потерпевший является членом другой преступной группировки и был ранее судим.

Пятеро подозреваемых были помещены под арест на 30-дневный срок. Ещё один получил подписку о невыезде. Виновным грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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