“Выбирали только тех, кто в жёлтых майках?”: представители диаспоры недовольны отказом во встрече с президентом (ФОТО, ВИДЕО)

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Встреча Майи Санду с представителями диаспоры, назначенная сегодня на 17.00, породила волну недовольства в соцсетях среди тех, кому отказали в участии в дискуссии. Желающим предстояло заполнить анкету, после чего представители президентуры присылали ответ – положительный или отрицательный. “Вы не были отобраны. Уверена, что вам представится другой повод пообщаться с президентом”, – говорилось в отказе, присланном советницей Майи Санду по связям с диаспорой Еленой Друцэ.

Как рассказал активный представитель молдавской диаспоры в Италии Александру Мельник, в опроснике, который он заполнил, был вопрос, на какую тему он хотел бы пообщаться с главой государства. Мельник отметил, что хотел бы поговорить с Санду на тему закона, касающегося диаспоры, который он считает дискриминационным. Вскоре ему пришёл ответ из президентуры – во встрече с президентом мужчине отказали.

– По каким критериям вы отбираете людей? По жёлтой майке или тех, кто действительно хочет перемен? Почему мне отказали во встрече? Разве не я поднял часть диаспоры, чтобы она голосовала за вас? Или вы ждёте только похвалу, критика не принимается? – возмутился Мельник.

Недоумение отказом во встрече выразила и Оксана Серемет. Женщина рассказала, что активно призывала граждан Молдовы в Италии “бороться с Игорем Додоном и его режимом” и никак не ожидала, что теперь, когда в том числе благодаря ей Майя Санду стала президентом, на встречу с главой государства её не пустят, сообщает unimedia.info.

– Они боятся людей, которые могут задать неудобные вопросы. Трусы! – отметил Драгош Галбур, которому тоже отказали в участии в дискуссиях с президентом.

Стоит отметить, что в президентуре подчеркнули, что ввиду ограниченного числа участников встречи на неё были допущены не все желающие.

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