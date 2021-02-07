“Вы – железная леди молдавской политики!”: Игорь Додон поздравил Зинаиду Гречаный с днём рождения

“Вы – железная леди молдавской политики!”: Игорь Додон поздравил Зинаиду Гречаный с днём рождения
Председатель Парламента РМ отмечает сегодня день рождения. Игорь Додон поздравил Зинаиду Гречаный на своей странице в соцсети и пожелал ей здоровья, благополучия, многих счастливых лет и успехов в достижении поставленных целей на благо народа и нашей страны. 

– Хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в развитие страны. Мы давно знакомы, я имею честь работать вместе с Вами в самых разных ситуациях и жизненных этапах. Вы – железная леди молдавской политики, безупречный профессионал, достойный человек и безоговорочный лидер, – отметил он. 
Игорь Додон также поблагодарил Зинаиду Гречаный “за поддержку и возможность видеть её в наших рядах”.

“Аргументы и факты в Молдове” присоединяются ко всем тёплым словам и пожеланиям!

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