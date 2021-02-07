“Вы – железная леди молдавской политики!”: Игорь Додон поздравил Зинаиду Гречаный с днём рождения

– Хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в развитие страны. Мы давно знакомы, я имею честь работать вместе с Вами в самых разных ситуациях и жизненных этапах. Вы – железная леди молдавской политики, безупречный профессионал, достойный человек и безоговорочный лидер, – отметил он.