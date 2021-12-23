“Вы вообще здоровы на голову?!”: Цырдя разнёс в пух и прах ПДС в парламенте (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя выступил сегодня на заседании парламента. Ниже публикуем полный текст его речи.

Уважаемые сограждане!

В Молдове снова утро.

Сегодня генеральный прокурор Робу пришёл в парламент.

Господин Робу «боролся» с коррупцией в 2019 году, а за полгода было ноль «посадок». И вот его снова назначили на эту должность для продолжения «борьбы». В результате его борьбы он сам проходит подозреваемым по делу о предполагаемом получении взятки в 10 тысяч евро.

Плахотнюк, Яралов, Филат, Лянкэ, Филип, Габурич – все, кто участвовал в краже миллиарда, находятся на свободе. Генеральный прокурор Стояногло, который расследовал это дело, — арестован.

Я думал, что прокурор Робу придёт похвастаться, что вернул украденный миллиард, 100 млн евро, вырученных в результате рейдерских атак на банки, аэропорт, Tutun CTC.

Думал, что хотя бы придёт вместе с Дрэгуцану в наручниках.

А что делает прокурор? Снова приходит просить о снятии иммунитета с Шора, который он же снял в 2019. И выдвигает 9 запросов, когда можно было и один.

Вы вообще здоровы на голову?!

Я понимаю, что вы не можете арестовать Филата, потому что он был вашим шефом в ЛДПМ. Вы не можете арестовать Лянкэ, потому что он был вашим начальником в правительстве.

И Габурича арестовать вы не можете, потому что он был не только вашим начальником в правительстве, но и спонсором на президентских выборах в 2020 году вместе с компанией BEMOL. И пил чай в кафе с Алайбой.

И тем более вы не можете арестовать Филипа, приватизировавшего Дом печати, столовую правительства и ещё не знаю что. Он поддержал Санду на президентских выборах, так что можете поцеловать его в лоб, вместе с прокурором.

Это просто какое-то шоу абсурда!

Вот только, правда, не знаю, за кого голосовать.

За Шора, которого вы обвиняете в краже миллиарда, или за Санду, которая голосовала за то, чтобы этот миллиард попал в банки Шора, а затем – в карманы Плахотнюка.

Но, учитывая то, что в 2012 году Санду летала в Доху на самолёте Шора, в 2016 получила финансирование в размере 300 тысяч леев от Dufremol Шора, голосовала за то, чтобы миллиард попал в банки Шора, вместе с Шором поставила подпись в августе 2020 за отставку правительства Кику, я думаю, что Шор и Санду – хорошие люди, и их следует наградить!

А вот я, тот, кто критиковал всё это, — видимо, плохой!

Поэтому предлагаю вам отныне говорить, что всё, что украли вы, на самом деле украли мы. Вы и так делаете, просто активнее нужно, активнее.

В то же время прошу прокурора «упаковать» меня за ужасные вещи. Кто-то ведь должен быть обвинён, не так ли?

Прошу считать, что это я:

1. Убедил, используя хитрость и враньё, Санду и Лянкэ голосовать за концессию аэропорта 29 мая 2013 года.

2. Я продвигал приватизацию ВЕМ, а не Негруца. А потом я написал в блоге, что в ВЕМ всё хорошо. Дима может подтвердить.

3. Я – участник кражи миллиарда, а не Плахотнюк, Лянкэ, Дрэгуцану и тёща Литвиненко. Тоже я, угрожая смертью, заставил господина Гросу голосовать 7 ноября 2014 года за секретное постановление № 938 о переводе 9,5 млрд леев банкам Шора. А потом, угрожая расправой госпоже Санду, заставил её голосовать 27 марта 2015 года за ещё 5,4 млрд леев, которые тоже «ушли» в банки Шора. Они, конечно, сопротивлялись, хотели выйти на пресс-конференции и протесты, рассказать о краже, совершить акт самосожжения, но я им не позволил!

4. Я заставил Габурича и Немеренко получить фальшивые дипломы, чтобы скомпрометировать их.

5. Я подделал подписи, и я написал, что дом Спыну стоимостью 8 млн леев на самом деле стоит всего 3.

6. Это я сфальсифицировал тендеры, которые, как один, выиграла фирма Uralis Алайбы.

7. Убийство в Пэдуря Домняскэ, Ландромат, рейдерские атаки, продажа банковской системы иностранцам – это, думаю, и так понятно.

С уважением, ваш Влад…пардон, Богдан Цырдя!