Ввозили в Молдову угнанные авто: мошенники оказались на скамье подсудимых

Ввозили в Молдову угнанные авто: мошенники оказались на скамье подсудимых

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала пятерых членов преступной группы за контрабанду 33 угнанных в ЕС автомобилей. Общая стоимость машин оценивается в 14 миллионов леев.

Согласно схеме, мошенники ввозили в Молдову украденные во Франции и Италии автомобили по другим номерным знакам и документам. Все пятеро задержанных – жители Кишинёва. Один из мужчин ранее был осуждён за аналогичные преступления.

На контрабандные авто был наложен арест. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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