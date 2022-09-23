Ввезли в Молдову наркотики на 3 млн леев: членам ОПГ грозит до 15 лет тюрьмы

Ввезли в Молдову наркотики на 3 млн леев: членам ОПГ грозит до 15 лет тюрьмы

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 8 членов преступной группировки, в том числе трёх граждан Украины. Предполагается, что они ввезли в Молдову более 10 кг наркотиков стоимостью около 3 млн леев.

По данным пресс-службы прокуратуры, деятельность ОПГ документировалась с апреля. В результате были задержаны 8 человек, в том числе двое мужчин и женщина из Украины. Последнюю арестовали в мае на КПП “Паланка”, она пыталась провезти 1,4 кг наркотиков.

В ходе обысков в домах членов преступной группировки правоохранители изъяли наркотики типа PVP, марихуану, мефедрон и амфетамин. Подозреваемые продавали запрещённые вещества в Интернете.

По требованию прокуроров задержанных поместили под предварительный арест. Уголовное дело в отношении членов ОПГ передано в суд.

Кроме того, в июне текущего года следователи объявили в международный розыск двух руководителей группировки – гражданина Молдовы и иностранца. Они управляли преступной деятельностью удалённо. Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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