Введены ограничения движения по мосту на улице Измаил

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По мосту на улице Измаил в столице грузовики будут ездить только по внутренним полосам проезжей части. В этой зоне установлены новые дорожные знаки.

В примарии Кишинёва уточнили, что данная мера была принята в результате проведённой экспертизы состояния моста на улице Измаил, которая налагает меры по ограничению и перенаправлению движения грузовых автомобилей для снижения негативного воздействия на периферийные элементы моста. Кроме того, подрядчик, ответственный за работы по ремонту моста на улице Михая Витязул, сообщил о ряде трудностей, вызванных движением по мосту грузовиков, которые создают вибрации и нарушают технологический процесс.

Таким образом, во избежание полного закрытия движения по мосту на более длительный срок Главное управление городской мобильности призывает водителей грузовиков соблюдать установленные дорожными знаками ограничения и избегать проезда по мосту, передаёт ipn.md.

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