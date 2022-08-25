Введены новые правила размещения импортных свежих фруктов и овощей на рынке

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Национальное агентство по безопасности продуктов питания объявило о вступлении в силу приказа о применении новых мер, касающихся размещения на рынке свежих импортных фруктов и овощей.

– Свежие импортные фрукты и овощи, у которых были отобраны образцы для определения остатков пестицидов и содержания нитратов в рамках программы мониторинга, ежегодно утверждаемой агентством, будут размещаться на рынке только после получения соответствующих лабораторных результатов. До тех пор они будут храниться на складах экономических агентов-импортёров, зарегистрированных агентством, – уточнили в НАБПП.

Согласно информации ведомства, экономические агенты-импортёры под свою ответственность будут заполнять декларацию о том, что продукция не будет продаваться до получения результатов лабораторных анализов, передаёт moldpres.md.

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