Введены новые правила для производителей упаковочных материалов

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С 1 января 2023 года только экономические агенты, зарегистрированные в Автоматизированной информационной системе Управление отходами (SIA-MD), могут размещать на рынке товары, которые генерируют в процессе использования упаковочные отходы. Об этом сообщает Министерство окружающей среды.

Производители и импортёры упаковок и упаковочных отходов отвечают за товары, размещённые на рынке, даже после их продажи. Мера предусматривает и дополнительные расходы на кампании по информированию населения, сбору, транспортировке, сортировке и использованию отходов, пишет ipn.md.

Положение об упаковке и отходах упаковки было одобрено в 2020 году, и с тех пор у целевых производителей была возможность зарегистрироваться в SIA-MD. Министерство окружающей среды объявляет, что в 2023 году, чтобы побудить экономических агентов внедрить Расширенную ответственность производителя (REP), предложит законопроект, который внесёт ясность относительно налогов за загрязнение окружающей среды и платежей, выплачиваемых в рамках коллективных систем REP.

Законопроект также предусматривает компенсацию разницы между платежами за загрязнение окружающей среды, выплаченными в 2023 году и целями, достигнутыми посредством коллективных систем REP. Будут регулироваться и все категории упаковок, которые становятся отходами, и то, как они должны управляться.

Министерство окружающей среды призывает экономических агентов соблюдать нормативную базу в области управления упаковочными отходами. Те, кто откажется зарегистрироваться в SIA-MD, но продолжат поставлять на рынок упаковку, будут привлечены к ответственности.

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