Введение во храм Пресвятой Богородицы: что означает, как праздновать, что нельзя делать

О чём говорит название праздника?

Полное название праздника — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В этот день христиане вспоминают церковное предание о том, как праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Деву Марию в Иерусалимский храм. Дева Мария родилась у праведных, но бездетных Иоакима и Анны после того, как они дали обет: если у них родится дитя, посвятить его на служение Богу — отдать на воспитание при храме. По преданию, в Иерусалимский храм вели 15 высоких ступеней. Богородица без помощи взрослых быстро преодолела ступени и взошла к храму.

Согласно Священному Преданию, со дня прихода в храм началась долгая и трудная дорога Божией Матери. Богородица жила и служила при храме вплоть до момента, когда была обручена праведному Иосифу.