Введение первой дозы вакцины против коронавируса почти вдвое снижает риск его передачи

Введение первой дозы вакцины против коронавируса почти вдвое снижает риск его передачи

Введение первого компонента вакцины против нового коронавируса почти наполовину снижает вероятность передачи инфекции от зараженных людей. Об этом в среду сообщил телеканал ITV со ссылкой на исследование британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England.

Согласно опубликованным данным, вероятность передачи коронавируса снижалась на 38-49% в случаях, когда люди были привиты первой дозой вакцины американской компании Pfizer или британско-шведской AstraZenecа, пишет ТАСС.

– Данное исследование предоставляет реальную информацию о том, что они [вакцины] также снижают передачу этого смертельного вируса, – сказал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

По состоянию на вечер 27 апреля первую дозу вакцины от коронавируса в Молдове получили 119583 человека. Обеими дозами привиты 13017 граждан.

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