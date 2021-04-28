Введение первой дозы вакцины против коронавируса почти вдвое снижает риск его передачи

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Введение первого компонента вакцины против нового коронавируса почти наполовину снижает вероятность передачи инфекции от зараженных людей. Об этом в среду сообщил телеканал ITV со ссылкой на исследование британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England.

Согласно опубликованным данным, вероятность передачи коронавируса снижалась на 38-49% в случаях, когда люди были привиты первой дозой вакцины американской компании Pfizer или британско-шведской AstraZenecа, пишет ТАСС.

– Данное исследование предоставляет реальную информацию о том, что они [вакцины] также снижают передачу этого смертельного вируса, – сказал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

По состоянию на вечер 27 апреля первую дозу вакцины от коронавируса в Молдове получили 119583 человека. Обеими дозами привиты 13017 граждан.

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