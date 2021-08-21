Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от коронавируса

Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от коронавируса

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что вузы России предоставят возможность сделать прививку от коронавируса иностранным студентам, которые изъявят такое желание.

– Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание [сделать прививку] – российские вузы обязательно предоставят такую возможность, – сказал он.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам будет разрешен въезд в Россию для продолжения обучения, правила въезда уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время, передаёт tass.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md