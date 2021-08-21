Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от коронавируса

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Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что вузы России предоставят возможность сделать прививку от коронавируса иностранным студентам, которые изъявят такое желание.

– Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание [сделать прививку] – российские вузы обязательно предоставят такую возможность, – сказал он.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам будет разрешен въезд в Россию для продолжения обучения, правила въезда уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время, передаёт tass.ru.

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