ВУЗы Молдовы проводят второй этап приёма студентов

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Как сообщили в Минобразования, на 2022-2023 учебный год Государственный университет Молдовы предлагает 1 847 мест, финансируемых из госбюджета (979 в лиценциате и 868 в магистратуре), из них 200 мест запланировано на программы высшего образования в магистратуре для государственных служащих. На второй тур ВУЗ продолжает набор по педагогическим наукам, химии, биологии, математике, физике, ландшафтной архитектуре, лесному хозяйству.

Технический университет Молдовы предлагает 2 354 бюджетных места в лиценциате и магистратуре. В дополнение к почти 60 специальностям в области информационных технологий, инженерии, архитектуры, технологий производства, существующих до сих пор, ТУМ дополнил своё образовательное предложение новыми специальностями в области ветеринарии, сельскохозяйственных наук, лесного хозяйства, гостиничных услуг, туризма и отдыха. На второй тур ВУЗ предлагает бюджетные и платные места по специальностям «инженерия и менеджмент по отраслям», «инженерия и управление качеством», «биотехнологии», «инженерия электромеханических систем», «инженерия автомобильного транспорта», «сельскохозяйственные науки», «ветеринария» и др.

Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ предлагает кандидатам 1 112 бюджетных мест в лиценциате и магистратуре. На второй тур приёма университет приглашает на специальности: дошкольная педагогика, гражданское образование, специальная психопедагогика, химия, биология, математика, физика, информатика, румынский язык и литература и др., передаёт moldpres.md.

Академия экономических знаний Молдовы предлагает 488 бюджетных мест на румынском, русском, английском или французском языках обучения. ВУЗ продолжает приём по направлениям: социальная помощь, технология и управление общественным питанием, информационно-коммуникационные технологии, эконометрика и экономическая статистика и др.

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