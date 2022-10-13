ВУЗу Тараклии грозит банкротство

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Госуниверситету им. Григория Цамблака, расположенному в городе Тараклия, грозит банкротство. По словам ректора Марии Пасларь, сотрудники ВУЗа до сих пор не получили зарплату за август. Денег на оплату труда педагогов до конца года нет. Администрация университета обратилась за помощью к молдавскому правительству, а также к властям Болгарии.

Мария Пасларь поясняет: выделенное государством финансирование израсходовали на выплату зарплат сотрудникам в первом полугодии.

Бюджетные финансовые средства, выделенные государством, мы израсходовали на заработную плату с января месяца по июнь, так как бюджетный фонд, который выделяется министерством, рассчитывается на одного студента. У нас небольшое количество студентов учатся в университете, и от этого зависит общее бюджетное финансирование, – рассказала Пасларь, пишет ntv.md.

Оказавшись в затруднительной финансовой ситуации, ректор обратилась за помощью в Минобразования. Предложение сводилось к выделению дополнительного финансирования. Ей ответили, что ходатайство было передано на рассмотрение Министерству финансов и Министерству образования. Образовательное учреждение сейчас находится на стадии ожидания этого решения. Руководитель университета также рассчитывает на поддержку властей Болгарии.

Государственный университет им. Григория Цамблака в Тараклии открыли 1 октября 2004 года по соглашению между правительствами двух стран – Молдовы и Болгарии. Штат сотрудников ВУЗа насчитывает 32 педагога. В университете обучается 180 студентов. С начала процесса реорганизации системы высшего образования в республике, ВУЗ планировали объединить с Педагогическим университетом им. Иона Крянгэ. Однако в ответ на многочисленные запросы и жалобы, как со стороны педагогов, так и студентов, а также после обращения президента Болгарии, ВУЗ сохранили.

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