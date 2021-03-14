Вусмерть пьяный водитель сбил женщину в Резине

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Инцидент произошёл накануне в селе Гординешть.

Как пишет deschide.md, 63-летний водитель Opel Astra не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и совершила наезд на женщину.

Пострадавшую доставили в районную больницу и госпитализировали в хирургическое отделение. Как выяснилось, мужчина был пьян – тест показал 0.90 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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