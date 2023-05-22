Вулкан Этна пробудился в Италии: аэропорт Катании временно закрыт

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Деятельность аэропорта Катании Фонтанаросса приостановлена в связи с извержением вулкана Этна, который расположен на восточном побережье итальянского острова Сицилия, сообщает местное издание Today.

– В связи с извержением вулкана Этна и одновременным выпадением вулканического пепла на этажи аэропорта выполнение полетов приостановлено до восстановления условий безопасности, – сообщила управляющая компания аэропорта Катании, передает interfax.com.

Этна – вулкан на восточном побережье о. Сицилия, Италии. Он является самым высоким действующий вулкан в Европе (3330 м.). Последние изверение было зафиксировано в феврале 2022 года.

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