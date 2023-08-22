Вучич считает “весьма странными” причины запрета на въезд в Молдову Бреговича

Вучич считает “весьма странными” причины запрета на въезд в Молдову Бреговича

“Когда в молдавском обществе кому-то мешает, что Брегович исполняет песню “Калашников”, тогда задайтесь вопросом: что это такое, люди?”, – сказал президент Сербии в беседе с журналистами. 

– У меня не было возможности долго разговаривать с госпожой Санду о запрете на въезд отдельным гражданам Сербии по весьма странным причинам, назовём это так…Не верю, что государство реагирует таким образом, но ещё будут возможности поговорить об этом с нашими молдавскими друзьями и партнёрами, – сказал он. 

Напомним, в минувшие выходные в Молдову не пустили популярного исполнителя из Боснии и Герцеговины Горана Бреговича, который должен был выступить на концерте в последний день фестиваля Gustar. Позднее глава МВД РМ пояснил, что запрет связан с пророссийскими взглядами Бреговича и его поддержкой “аннексии Украины Россией”.

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