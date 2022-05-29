Вучич рассказал о трёхкратном снижении стоимости газа из РФ для Сербии

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Сербский президент Александр Вучич рассказал журналистам, что в беседе с главой РФ Владимиром Путиным достигнута договорённость о почти трехкратном снижении цены газа для Сербии, передаёт РИА «Новости».

По его словам, сторонам осталось обсудить тему увеличения поставок газа до дополнительных 800 млн кубометров в год и затронуть вопросы ценообразования для части импорта топлива.

– А о 2,2 млрд кубометров газа с президентом Путиным достигнута договоренность, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и союзном государстве с РФ. Так что если на бирже TTF цена газа около $960 за тыс. кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тыс., а может, и до 4 тыс. за тыс. кубометров, то при нынешней цене будем получать около $340-350 за тыс. кубометров, — рассказал Вучич.

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