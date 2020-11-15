Второй тур президентских выборов в Молдове: ситуация на 15.00

Второй тур президентских выборов в Молдове: ситуация на 15.00

К этому часу проголосовало более 1 млн 106 тыс. граждан. Явка составила почти 37%. Таковы официальные данные Центральной избирательной комиссии.

Как отметил на брифинге представитель ЦИК, голосование на участках проходит в нормальном режиме. Явка избирателей выше почти на 15% по сравнению с первым туром выборов.

На участках для граждан из Приднестровья к данному часу проголосовало около 22 тыс. человек, за рубежом – более 148 тыс.

Следующий брифинг ЦИК состоится в 18.00.

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