Второй тур покажет

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О том, как проголосовали молдаване внутри страны и за рубежом

15 ноября в Республике Молдова пройдёт второй тур президентских выборов. За кресло главы государства поборются два кандидата – Игорь Додон и Майя Санду, набравшие наибольшее количество голосов избирателей.

Мелочи, а не нарушения

После того как 2 ноября в 7:00 по нашему времени за рубежом закрылись последние избирательные участки (в городах США Сакраменто и Сиэтл) Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила возможность объявить более точные результаты голосования в ходе выборов президента РМ.

По словам председателя ЦИК Дорина Чимила, выборы у нас в стране были открытыми, свободными, без серьёзных нарушений. Но, как стало известно «АиФ в Молдове», мелких отступлений от закона было зарегистрировано около 500. Д. Чимил на брифинге отметил, что ЦИК соберёт всю информацию по этой части, проанализирует, чтобы в дальнейшем исключить подобное.

Работавшая в день выборов в стране миссия наблюдателей СНГ существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и результаты выборов, тоже не обнаружила.

– Мы практически не видели серьёзных нарушений на участках, – отметил первый зампредседателя исполкома Содружества Виктор Гуминский. – Некоторые нарушения были… но это такие замечания, которые не влияют на результат.

Также не отразились на итоге, как отметил наблюдатель, и случаи блокировки участков для жителей Приднестровья.

– Это, конечно, существенное нарушение, но мы тоже считаем, что в целом оно на результаты выборов повлиять не могло, – добавил В. Гуминский. – Практически все, кто хотели, проголосовали.

Всего в президентских выборах приняли участие 1 364 597 избирателей – граждан РМ. Внутри страны самая высокая явка к урнам для голосования зарегистрирована в Окницком районе – 47,41%, а самая низкая – в Бессарабском (35,64%).

Явка с голосом

Как сообщил на брифинге для прессы глава ЦИК Д. Чимил, всего в президентских выборах приняли участие 1 364 597 избирателей – граждан РМ. Внутри страны самая высокая явка к урнам для голосования зарегистрирована в Окницком районе – 47,41%, а самая низкая – в Бессарабском (35,64%).

В муниципии Кишинёв проголосовали 292 274 человека, а это даже не половина избирателей с правом голоса. На избирательные участки, открытые для граждан, проживающих в Приднестровье, явились 14 709 избирателей.

Активными были представители молдавской диаспоры за рубежом. Как отметил Д. Чимил, на избирательных участках, открытых за границей, к урнам для голосования пришли почти 150 тыс. граждан РМ: в Италии – 46 442 человека, в Великобритании – 16 847, во Франции – 15 616, в Германии – 12 924, в Румынии – 12 912, в Ирландии – 7046, в США – 5755, в РФ – 5603, в Испании – 4300 избирателей.

Гонка для двоих

По данным ЦИК, наибольшее количество голосов избирателей набрали лидер PAS М. Санду – 36,16% и независимый кандидат И. Додон – 32,61%. На третьем месте – лидер «Нашей Партии» Р. Усатый с 16,90% голосов.

Претендент от Партии ШОР В. Иванова набрала 6,49%, лидер партии «Платформа DA» А. Нэстасе – 3,26%, кандидат от ПНЕ О. Цыку – 2,01%, от ЛДПМ Т. Делиу – 1,37%, а от ЛП Д. Киртоакэ – 1,20%.

Глава ЦИК Д. Чимил отметил, что, согласно Кодексу о выборах, если ни один из кандидатов на должность президента не набрал 50% голосов избирателей, организуется второй тур, в который выходят претенденты, получившие наибольшее количество голосов – М. Санду и И. Додон.

Мнения экспертов по результатам второго тура разнятся. Всё зависит от того, какова будет явка избирателей, за кого отдадут свои голоса те, кто проголосовали за других претендентов, а также от программ и убедительности двух основных кандидатов на должность президента.

Анастасия Погодина