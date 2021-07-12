Марафон вакцинации “Спутником”: второй этап состоится 17 июля

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Примария Кишинёва проведет второй этап иммунизации вакциной “Спутник V” во Дворце Республики в субботу, 17 июля.

Ион Чебан заявил сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб, что второй этап вакцинации “Спутником” для граждан, привитых во время прошедшего в конце июня марафона, состоится в субботу, 17 июля. Он также выразил надежду, что к началу нового учебного года в Кишинёве будет иммунизировано 80% учителей, работающих в муниципальных образовательных учреждениях.

Напомним, что 26 июня на марафон вакцинации против COVID-19 пришли 4 362 человека. Большинство из них получили вакцину “Спутник V”. Ещё 362 человека в тот день привились препаратами AstraZeneca или Sinopharm.

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