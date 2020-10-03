Второй этап “Большой уборки” прошел на “ура”. Чебан: Кишиневцы показали, что небезразличны к своему городу (ФОТО)

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Сегодня состоялся второй этап кампании по уборке в Кишиневе. Одним из мест ее проведения стал парк у “Ворот города”, расположенный на территории “Музея села”, известного в столице как “восьмерка”.

Примар Кишинёва Ион Чебан наводил чистоту в этом парке вместе со своей семьей, с вице-примарами, претором сектора, сотрудниками примарии и муниципальных подразделений, а также неравнодушными жителями столицы. Принял участие в этом мероприятии и президент страны Игорь Додон вместе с семьей.

– Парк принадлежит государству. Меня порадовало предложение президента обустроить эту территорию беговыми и велосипедными дорожками, ночным уличным освещением, городской мебелью, а также другими зонами для отдыха горожан. Обновление территории требует инвестиций в сумме не менее 20 миллионов леев. Президент заявил, что эти средства будут изысканы, – рассказал Ион Чебан.

Градоначальник поблагодарил всех, кто присоединился к “Большой уборке” и помог муниципалитету сделать зеленые зоны столицы более чистыми.

– Тот факт, что сегодня во всех секторах столицы мобилизовались тысячи людей, показывает, что они небезразличны к городу, в котором мы все живем. Вместе мы добьемся успеха и сделаем наш город лучше, чище и уютнее для всех! – сказал Чебан.

“Большая уборка” продолжится в ближайшие недели, будут охвачены все дворы многоквартирных домов. Позже будет инициирована кампания по посадке деревьев и кустов.

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