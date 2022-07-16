Второй день фестиваля “Приветствую тебя, Кишинёв!”: живая музыка, выставки, кинопоказы и отличное настроение

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Различные культурно-художественные мероприятия ознаменовали и второй день фестиваля, организованного примарией Кишинева по случаю 586-й годовщины первого документального упоминания города, которая отмечается 17 июля.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан в этот день посетил выставку “Кишинев в красках” Лики Саинчук, выставку работ художницы Валентины Брынковяну, выставку “Старые виды Кишинева” из коллекции Управления культуры, тематические мастерские живописи “Архитектура Кишинева”.

Кульминацией вечера стала музыкальная программа, в которой главными действующими лицами выступили Cristian Chiaburu Project, Vali Boghean Band, Муниципальный камерный оркестр Camerata CHIȘINĂU под управлением дирижера Михая Амихалакиоайе, сопрано Наталья Танасичук и другие.

Также для любителей кино на пешеходной улице “Еуджен Дога” были организованы вечера CRONOGRAF, на которых демонстрировались различные документальные фильмы.

В выходные кишиневцев и гостей столицы ожидает культурно-развлекательная программа с концертами, фотовыставками, ярмарками народных мастеров, кинопоказами, традиционной кухней и многим другим.

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