Вторичное жильё в столице: как меняется динамика цен в зависимости от сектора

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Цены на вторичное жильё в столице сохраняются на прежнем уровне. По данным агентств недвижимости, с лета стоимость за квадратный метр выросла незначительно – в среднем с 506 до 511 евро.

Дороже всего однокомнатные квартиры, однако на многое влияет не столько площадь, сколько сектор города. В Центре средняя цена составляет около 650 евро за квадратный метр. Затем следуют Ботаника, Рышкановка и Чеканы, а замыкают список Буюканы — 565 евро за квадратный метр, передаёт publika.md.

Ценовой разрыв на первичное жильё больше: примерно от 570 на Чеканах до почти 900 в Центре столицы. Средняя же стоимость за квадратный метр составляет 637 евро. Среди секторов Кишинёва этому ценнику соответствуют квартиры на Буюканах.

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