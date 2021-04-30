Вторая партия “Спутника V” прибудет в Кишинёв сегодня в 19.00 (ФОТО)

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Вторая партия российской вакцины от коронавируса прибудет в Кишинёв сегодня в 19.00. Телеканал NTV Moldova опубликовал снимки самолёта с ценным грузом на борту, который через два часа приземлится в молдавской столице.

Напомним, что в прошлую субботу в Молдову поступила первая партия вакцины, которую Российская Федерация пожертвовала нашей стране в ответ на обращения Зинаиды Гречаный и Игоря Додона. Всего Россия предоставит РМ в качестве гуманитарной помощи 182 тысячи доз “Спутника”.

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