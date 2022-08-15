Вступило в силу эмбарго на поставки растительной продукции из Молдовы в Россию

Вступило в силу эмбарго на поставки растительной продукции из Молдовы в Россию

С 15 августа в Россию запрещён ввоз из нескольких регионов Молдовы растительной продукции в связи с частым выявлением в ней опасных карантинных объектов.

Под запрет попала продукция из районов: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский,Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский,Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципиев Кишинёв и Бельцы. Причиной запрета стало неоднократное обнаружение опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России.

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