Вступили в силу некоторые законодательные изменения, касающиеся пособий семьям с детьми

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По данным Национальной кассы социального страхования, застрахованное лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трёхлетнего возраста, имеет право на получение ежемесячного пособия на воспитание ребёнка по следующим вариантам: со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 3-х лет, в течение 24 месяцев и в течение 12 месяцев.

В первом случае пособие будет составлять 30% от расчётной базы. При этом в случае ежемесячного пособия на срок 24 месяца размер пособия составит 60% от базы расчёта, а на следующие 12 месяцев – 30% базы расчёта, передаёт moldpres.md.

В случае ежемесячного пособия на воспитание ребенка в течение 12 месяцев размер пособия будет составлять 90% от базы расчёта. Первоначально запрошенный вариант установления пособия на воспитание ребёнка не может быть изменен в дальнейшем.

Также за счёт внесённых изменений увеличен срок предоставления отпуска по уходу за ребёнком с 56 дней до 12 месяцев. Таким образом, отпуск по уходу за ребёнком продолжительностью 14 календарных дней может быть предоставлен отцу в течение 12 месяцев после рождения ребёнка.

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