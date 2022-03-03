Вступили в силу новые условия въезда в Израиль

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Граждане Израиля, постоянные жители и временные резиденты, обладатели израильского паспорта или ID, освобождаются от обязательства предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген перед полётом в Израиль.

Орган гражданской авиации Республики Молдова уточнил, что иностранные граждане, отравляющиеся в Израиль, обязаны предоставить перед полётом отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до вылета. Результаты теста должны быть на английском языке и содержать паспортные данные пассажира, передает ipn.md.

Освобождаются от тестирования перед полётом иностранные граждане, которые вылечились от COVID, при условии, что прошло менее 3 месяцев с момента выздоровления.

Все пассажиры, граждане Израиля или иностранцы, должны заполнить в цифровом формате заявление „Israel Entry Statement form” за 48 часов до полёта. По прибытии в Израиль все туристы проходят тестирование и помещаются в изоляцию не менее чем на 24 часа до получения результата.

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