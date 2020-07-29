Вступили в силу новые условия участия в программе «Первый дом»

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Они дают возможность получить поддержку из государственного бюджета при выплате ипотеки всем потенциальным бенефициарам.

Новые условия, в частности, предусматривают удвоение суммы компенсации семьям с детьми.

– Родители/опекуны/кураторы ребенка получат компенсацию в размере 25% от основной суммы ипотеки. Размер компенсации для семей/опекунов/кураторов с 2 детьми составляет 50%, а для семей/опекунов/кураторов с 3 и более детьми – 100%. Сумма ежемесячной компенсации также была увеличена с 10% до 15% от заработной платы, рассчитанной для работающих бенефициаров из частного сектора с центральным офисом в муниципии Кишинев, – пояснили источники в Министерстве финансов.

Кроме того, будут иметь право затребовать компенсации из государственного бюджета и бенефициары, занятые в государственном или частном секторе, цена за жилье которых превышает 600 тысяч леев. В то же время, создан механизм предоставления компенсаций в размере 50% от оставшегося остатка кредита физическим лицам, которые получили доступ к ипотечному кредиту до запуска Государственной программы «Первый дом» и соответствуют ее критериям.

Компенсация теперь доступна людям, которые попадают в категорию молодых специалистов и работают в сельской/городской местности, за исключением Кишинева и Бельц, включая пригороды.

– 100% от основной суммы кредита компенсируется, если приобретенное жилье находится в районе, куда физическое лицо получило направление на работу, – уточнили в Минфине.

Ранее был увеличен возрастной предел с 45 до 50 лет для физических лиц, которые могут получить доступ к программе, а также была снижена доля их первоначального взноса с 10% до минимум 5% от закупочной цены жилья. Были также отменены требования, касающиеся отсутствия недвижимого имущества и объема жилой площади в размере 9 м2 на одного члена семьи, а также предоставлена возможность приобретения жилья уже владеющим недвижимым имуществом, но намеревающимся приобрести жилье большей площади.

На сегодняшний день в рамках правительственной программы «Первый дом» было приобретено 4612 единиц жилья, еще 21 заявка находится на стадии рассмотрения.

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