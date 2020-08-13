Вступили в силу новые правила въезда в Украину для граждан Молдовы

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С сегодняшнего дня граждане Молдовы, выезжающие в Украину, обязаны предъявить на молдо-украинских пунктах пропуска отрицательный тест на COVID-19. Анализ должен быть сделан не более чем за 48 часов до въезда и оформлен, желательно, на русском или английском языках.

В сообщении Посольства Республики Молдова в Украине говорится, что граждане, которые не предоставят отрицательный результат тестирования на коронавирус, будут обязаны находиться 14 дней в карантине, передаёт publika.md. Граждане Молдовы, которые будут находиться в изоляции или карантине на территории Украины, смогут пройти тест на COVID-19 в местных медицинских лабораториях в течение 48 часов с момента пересечения границы.

При пересечении соседней границы молдаване должны будут предъявить страховой полис, который послужит гарантией оплаты расходов, связанных с лечением коронавируса. Он должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая представлена ​​в соседней стране. Срок действия полиса распространяется на период пребывания в Украине.

Транзит по территории Украины в обоих направлениях для граждан РМ возможен на основании представления доказательств того, что транзит произойдет в течение двух дней (достаточно предъявить билет на автобус), а также страхового полиса для покрытия расходов на лечение COVID-19.

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