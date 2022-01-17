Вступили в силу новые правила въезда в Молдову: какие документы нужно предъявлять невакцинированным

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С сегодняшнего дня въезд в Республику Молдова снова будет разрешён на основании ковид-сертификата – вне зависимости от того, из какой страны прибывает человек. Путешественники должны предъявить на границе один из документов на выбор: сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, справку о перенесённом за последние полгода заболевании или сертификат о наличии антител. Те, у кого не будет ни одного из вышеуказанных документов, будут помещены на карантин на 14 дней.

Сертификат о вакцинации считается действительным, если после введения второй дозы прививки прошло не менее 14 дней. Документ должен быть представлен на одном из языков: государственном, английском, французском, немецком, итальянском или русском.

Что касается тестов, то ПЦР не должен быть “старше” 72 часов, а экспресс-тест – 48 часов на момент посадки (в случае авиаперелёта) или въезда на территорию РМ (в случае наземного транспорта). Заключение о тестировании также должно быть выдано на одном из вышеуказанных языков.

Справка о наличии антител считается действительной в течение 90 дней с момента проведения анализа. Правило касательно языков остаётся тем же.

Граждане, у которых при въезде в РМ не будет ни одного из указанных выше документов, должны будут в обязательном порядке заполнить электронную эпидемиологическую карту и соблюдать режим карантина в течение 14 дней по заявленному адресу. В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическое дело заполняет законный представитель или сопровождающее лицо. Режим карантина может быть прекращён после седьмого дня, если ПЦР или антиген-тест покажут отрицательный результат.

Напомним, что Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здравоохранению ранее приняла решение продлить чрезвычайное положение в области общественного здоровья в РМ до 15 марта.

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