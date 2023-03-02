Вступили в силу новые правила об установлении пособия по беременности и родам

Вступили в силу новые правила об установлении пособия по беременности и родам

С 1 марта устанавливается право на пособие по беременности и родам вне зависимости от дохода, полученного во время отпуска по беременности и родам. Таким образом, застрахованная женщина имеет право на пособие, даже если она работает в период отпуска и получает застрахованный доход.

Пособие по беременности и родам будет рассчитываться из застрахованного дохода одного из супругов, что определит более высокий размер пособия по беременности и родам, сообщает НКСС. Застрахованные женщины, супруги на иждивении застрахованных мужей и безработные женщины, зарегистрированные в медицинских учреждениях Молдовы, имеют право на выплату.

Пособие устанавливается Национальной кассой социального страхования на основании сведений из свидетельства об отпуске по беременности и родам, передаваемых медицинскими учреждениями по межсистемным связям, и данных, хранящихся в Государственном реестре индивидуальных записей в системе государственного социального страхования.

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