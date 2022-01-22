Вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом

Вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом

С сегодняшнего дня доступ в торговые центры, непродовольственные магазины и иные закрытые объекты, не имеющие первостепенного значения, возможен только при наличии ковид-сертификата. Проведение частных мероприятий в заведениях общественного питания (свадьбы, крестины, поминки и так далее) запрещено. Общепиты также не могут обслуживать клиентов в помещениях с 22.00 до 7.00, однако могут работать в это время навынос. 

Ковид-сертификаты остаются действительными для посещения кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных клубов. При этом деятельность развлекательных центров (включая детские игровые комнаты), ночных клубов и танцевальных площадок приостанавливается.

С понедельника, 24 января, все школы переводятся на онлайн-обучение на 2 недели.

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