Вступили в силу новые ограничения. Посетители театров сдают билеты

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Многие зрители, купившие билеты на запланированные в театрах спектакли, были вынуждены вернуть их. Невакцинированные граждане отказываются платить за тест ради того, чтобы сходить на постановку.

Об этом сообщили руководители театров. Они возмущены последним решением НЧКОЗ и называют это новым ударом, пишет Index.

Напомним, с 11 сентября доступ на все мероприятия как на воздухе, так и в помещениях возможен только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или справки о перенесённом заболевании/ имеющихся антителах.

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