Вступили в силу новые меры поддержки молдавских аграриев

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Действия направлены на снижение негативных последствий, спровоцированных засухой и другими стихийными бедствиями.

Вступивший в силу закон предполагает более выгодные условия пользования Программой покрытия процентных ставок по кредитам и Программой возмещения НДС. Ими могут воспользоваться сельхозпроизводители, пострадавшие от стихийных бедствий. Соответствующие заявления принимаются с сегодняшнего дня Главным управлением налогового администрирования по месту обслуживания или Главным управлением крупных налогоплательщиков ГНС. Документы можно подать как в бумажном варианте, так и в электронном.

Закон также предусматривает введение моратория на налоговые проверки фермеров до 31 декабря текущего года.

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