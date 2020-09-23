Вступили в силу новые меры поддержки молдавских аграриев

Вступили в силу новые меры поддержки молдавских аграриев

Действия направлены на снижение негативных последствий, спровоцированных засухой и другими стихийными бедствиями. 

Вступивший в силу закон предполагает более выгодные условия пользования Программой покрытия процентных ставок по кредитам и Программой возмещения НДС. Ими могут воспользоваться сельхозпроизводители, пострадавшие от стихийных бедствий. Соответствующие заявления принимаются с сегодняшнего дня Главным управлением налогового администрирования по месту обслуживания или Главным управлением крупных налогоплательщиков ГНС. Документы можно подать как в бумажном варианте, так и в электронном.

Закон также предусматривает введение моратория на налоговые проверки фермеров до 31 декабря текущего года.

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