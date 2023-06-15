Вступили в силу налоговые поправки по факультативным пенсионным фондам

Вступили в силу налоговые поправки по факультативным пенсионным фондам

Как сообщила Государственная налоговая служба, понятие «квалифицированный негосударственный пенсионный фонд» было заменено понятием «факультативный пенсионный фонд» (ФПФ). В то же время услуги, связанные с управлением факультативными пенсионными фондами, освобождаются от НДС без права вычета.

В соответствии с новыми положениями, ФПФ считаются фонды, созданные и действующие на основании Закона о факультативных пенсионных фондах. Факультативный пенсионный фонд, по закону, создаётся без статуса юридического лица, учреждается посредством договора простого товарищества, заключённого в письменной форме, и действует на основе принципа финансирования путём капитализации исключительно с целью обеспечения факультативными пенсиями, пишет infomarket.md.

Одно из положений документа предусматривает, что взносы, сделанные работодателем от имени работника или самим работником в ФПФ, созданный за рубежом, вычитаются из его валового дохода в пределах 15% дохода, заработанного им в налоговом году.

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