Вступил в связь и начал шантажировать: полиция задержала мошенника

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50-летний уроженец Оргеевского района требовал 5 000 евро от женщины, с которой у него за границей случился роман.

Мужчина шантажировал жертву и угрожал физической расправой ей и членам её семьи, пишет deschide.md. Находясь под психологическим давлением, 38-летняя пострадавшая успела перевести на банковский счёт подозреваемого 8 000 леев.

Шантажист был задержан. Ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет.

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