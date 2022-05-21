Вступают в силу новые условия экспорта в Турцию

Вступают в силу новые условия экспорта в Турцию

Власти Молдовы объявили о новых условиях экспорта в Турцию сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.

– Экономические агенты, намеревающиеся экспортировать сельскохозяйственную продукцию растительного происхождения в Турцию с 1 июня этого года, должны представить оригиналы фитосанитарных сертификатов с собственноручной подписью и мокрой печатью, выданной Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, — указывает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Торговля агропродовольственными товарами Молдовы с Турцией осуществляется в рамках Соглашения о свободной торговле между двумя государствами, а основные категории товары, экспортируемых из нашей страны, – это масличные культуры, сухофрукты и злаки.

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