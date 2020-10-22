Вступает в силу Программа по созданию индустриальных платформ в районах страны

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Утвержденная правительством Пилотная программа по созданию многофункциональных индустриальных платформ будет опубликована в “Monitorul oficial” завтра, 23 октября.

Согласно постановлению кабинета министров, в целях повышения конкурентоспособности, производительности и занятости промышленного сектора в тех регионах, где нет индустриальных платформ, предлагается создание многофункциональных площадок. Ожидается, что это будут полностью оборудованные с точки зрения инженерных сетей места, что сделает их центрами передового опыта для промышленного развития.

– Это важно для Молдовы, потому что в краткосрочной и среднесрочной перспективах невозможно создать качественную инфраструктуру, необходимую для современной промышленности по всей стране. Поощрение инвестиций в эти области будет основано не столько на налоговых стимулах, сколько на облегчении доступа инвесторов к реализации эффективных проектов, – отмечается в документе.

Создание платформ будет происходить в несколько этапов. Первый предусматривает определение и выбор земельных участков, предназначенных для строительства площадок, после чего последние будут подключены к коммунальным сетям. Кабинет министров также решил назначить Единым центром по реализации пилотной программы по созданию многофункциональных индустриальных платформ Организацию по развитию сектора малых и средних предприятий.

Финансирование мероприятий, указанных в пилотной программе, будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете, и других источников, не запрещенных нормативной базой. Контроль за исполнением этого решения возложен на Министерство экономики и инфраструктуры.

Напомним, что с инициативой создания промышленных платформ в регионах Молдовы ранее выступил Игорь Додон. Площадки появятся в 18 районах страны.

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