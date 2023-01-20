“Встретились”: на перекрёстке лоб в лоб столкнулись две легковушки

“Встретились”: на перекрёстке лоб в лоб столкнулись две легковушки

Авария произошла в Тирасполе.

Водитель «Фольксвагена» при повороте не уступил дорогу «Тойоте», которая ехала навстречу. Машины получили серьёзные повреждения, передаёт mvdpmr.org.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка «Тойоты» получила переломы ноги и нескольких рёбер. Её госпитализировали в реанимационное отделение.

В салоне «Фольксвагена» кроме 18-летнего водителя никого не было. Молодой человек получил права в прошлом году.

По всей видимости, недостаточный опыт водителя стал причиной аварии. Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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