Встречи продолжаются: Игорь Додон посетил винзавод и хлебокомбинат в Кагуле (ФОТО)

В рамках визита на юг Игорь Додон посетил аграрное предприятие “Bostavan”. Компания является одним из крупнейших производителей вина в Молдове. Прямо там, в винограднике, он побеседовал с работниками, поговорил о проблемах и выслушал их пожелания.

-Чаще всего упоминались безработица, качество дорог, социальная защита уязвимых категорий граждан. Перечислил основные положения нашей предвыборной платформы, включающей главные вопросы социально-экономической жизни, внутренней и внешней политики страны. После беседы с удовольствием поучаствовал в сборе винограда – мне давно и прекрасно знакомо это искусство! В свое время мой отец научил меня собирать виноград, а теперь я приобщаю к этому своих сыновей, – отметил Додон на своей странице в соцсети.