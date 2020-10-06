Встречи продолжаются: Игорь Додон посетил винзавод и хлебокомбинат в Кагуле (ФОТО)

В рамках визита на юг Игорь Додон посетил аграрное предприятие “Bostavan”. Компания является одним из крупнейших производителей вина в Молдове. Прямо там, в винограднике, он побеседовал с работниками, поговорил о проблемах и выслушал их пожелания.
-Чаще всего упоминались безработица, качество дорог, социальная защита уязвимых категорий граждан. Перечислил основные положения нашей предвыборной платформы, включающей главные вопросы социально-экономической жизни, внутренней и внешней политики страны. После беседы с удовольствием поучаствовал в сборе винограда – мне давно и прекрасно знакомо это искусство! В свое время мой отец научил меня собирать виноград, а теперь я приобщаю к этому своих сыновей, – отметил Додон на своей странице в соцсети.
Далее он посетил Кагульский хлебозавод, поговорил с коллективом, рассказал об основных направлениях работы своей команды, в том числе по поддержке национальной экономики и местного производителя. В частности, Игорь Додон говорил о том, что в этом году, несмотря на засуху, пандемию и экономический кризис, руководству удалось сохранить макроэкономическую стабильность и выполнить обязательства по выплате зарплат и пенсий.
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