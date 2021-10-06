Встречи на Инзовой горке

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О том, где находится место пересечения человеческих творений и чувств

Мы все очень соскучились по творческому общению, по новым стихам, словам, по визуальному наслаждению, которое получаем, созерцая картины талантливых художников. И вот в один из замечательных сентябрьских дней в рамках пушкинского фестиваля «Бессарабская осень» в Доме-музее А. С. Пушкина произошла очередная встреча творений пера и кисти.

Сквозь времена

У каждого человека свои отношения с творчеством Александра Сергеевича. Иногда они бурные, с эмоциональными всплесками, порой почти интимные, скрытые от чужого созерцания.

Пушкиниана председателя Товарищества русских художников РМ «М-АРТ» Сергея Сулина тоже необычна. Как утверждает сам Сергей, светлый образ поэта и его творчество прочно вошли в его жизнь с самого раннего детства. Когда он ещё не умел читать, сказки Пушкина читала ему бабушка Валя – его Арина Родионовна. Потом было много других замечательных произведений, которые можно перечитывать и перерисовывать бесконечно.

– Работы, посвящённые великому Пушкину, иллюстрации к его произведениям, пейзажи мест, где он бывал, часто встречаются в моём творчестве. На сегодня сделано более 30 таких работ. Это и живопись, и графика, и скульптура, – рассказывает Сергей Сулин. – Первую свою работу, посвящённую сказочным героям стихов Александра Сергеевича, я сделал ещё в 4 классе, когда ходил в кружок рисования при кишинёвском Дворце пионеров. Следующая встреча произошла в Ленинграде, в доме на Мойке, куда слуга Пушкина Никита Козлов на руках занёс его после роковой дуэли. Я, в то время восьмиклассник, был так потрясён рассказом о последних днях поэта, что изобразил этот момент. А вернулся я к Пушкину в 1987 году после Чернобыля, где участвовал в дезактивации станции: параллельно с графической серией «Чернобыльский репортаж» сделал его скульптурный портрет, выполненный в контррельефе.

Движение от пребывания в бесконечном хаосе, в потерях, разочарованиях и сомнениях происходит до того момента, когда ты начинаешь верить. Поверил, пришёл к осознанию, что ты не один, что у тебя есть Отец небесный, – и всё раскладывается по своим местам.

Арт-стирка

Выставка С. Сулина проходила в необычном варианте – работы просто расставлялись в удобных для просмотра местах или развешивались на верёвках, как бельё. Отсюда и название – «Арт-стирка».

– Эта выставка в данном формате работает только в рамках Пушкинского фестиваля «Бессарабская осень – 2021». Идея в том, что когда к нам приходят люди, у них есть возможность в свободной форме прямо в музейном дворике ознакомиться с творчеством нашего кишинёвского художника, – поясняет завотделом по связям с общественностью Дома-музея А. С. Пушкина Светлана Шалберова. – Когда картины в залах, зритель их созерцает, но очень редко обсуждает, а когда они выносятся в публичное пространство – вызывают диалог.

У Сергея Сулина несколько графических серий, посвящённых Александру Сергеевичу. В их числе – «Пушкин в Бессарабии» (о пребывании поэта в Кишинёве и в Долне), а также очень необычные работы из серии «На перекрёстках времён», где классик встречается с нашей современностью. Художник передал дому-музею 15 графических листов своей пушкинианы.

– Это не просто подарок – это достояние, пополняющее наши фонды, что приятно вдвойне, – утверждает директор Дома-музея А. С. Пушкина Вадим Дрелинский. – Но тепло и уютно у нас бывает не только в период, когда мы проводим мероприятия, посвящённые особенным датам. У нас очень интенсивная работа. Мы начали осваивать новые виды общения, в том числе и виртуальный диалог. К нам приходят люди, независимо от того, на каком языке они разговаривают, много иностранцев. Но опять же мы не знаем, какие «сюрпризы» преподнесёт пандемия.

У художника Сулина большие творческие планы, в частности обсуждается его персональная выставка в доме-музее, которому ранее им были подарены живописные картины «Пушкин в ночном», «Весна на Инзовой горке» и другие работы.

Переосмыслить невозможное

Сочный перелив серебряного колокольчика озвучил следующую часть мероприятий – презентацию очередного сборника стихов «Про зрение» поэтессы, председателя Ассоциации русских писателей Молдовы, члена Союза писателей РФ, редактора журнала «Русское поле» Олеси Рудягиной. Книга была издана при поддержке Министерства культуры в предковидный год, поэтому ранее значимого её представления не состоялось. Но стихи уже жили, рвались наружу, к людям.

Перед стартом поэтического спектакля щедрая Олеся дарила книги, присланные из Ставрополя. Сборник «Ёлка» с автографами, альманах «Белая акация», лермонтовский сборник «Как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ». Все эти сокровища были переданы библиотеке им. М. В. Ломоносова.

Потом Онегинский зал Дома-музея А. С. Пушкина погрузился в пучину эмоций, скорее даже страстей. Слова и фразы возносились, звучали фейерверком, а потом стихали до шёпота, еле слышного, но трогательного и понятного. Когда Рудягина читает свои творения, все остальные звуки умолкают. Поэтесса предположила, что, возможно, кто-то книгу не воспримет, потому что некоторые стихи опубликованы без знаков препинания. Всё новое – хорошо забытое старое. Подобный авангард уже случался, в частности в период Серебряного века. Это не дань моде. Просто слова выплёскивались, выдыхались такими, как есть.

– Поэтические выступления Олеси надо записывать на видео, потому что, когда мы читаем её и когда слушаем, это как будто две разные вселенные, – делится впечатлением доктор педагогических наук, профессор Татьяна Млечко. – Я внимаю её с наслаждением и как будто слышу другие строки.

Впервые автором иллюстраций сборника Олеси Рудягиной стал не её супруг Сергей, а их дочь Елизавета Сулина. Как сказала Олеся, очень важно, что такая интимная и важная для неё книга была оформлена дочерью. Стержнем сборника стали стихи, посвящённые маме. Это попытка возвысить жизнь и переосмыслить смерть, насколько это возможно.

– Движение от пребывания в бесконечном хаосе, в потерях, разочарованиях и сомнениях происходит до того момента, когда ты начинаешь верить, – комментирует О. Рудягина одно из своих стихотворений. – Поверил, пришёл к осознанию, что ты не один, что у тебя есть Отец небесный, – и всё раскладывается по своим местам. И уже не так страшно на этом свете.

Когда поэтесса Рудягина заканчивала играть стихами в зелёном зале дома-музея, актёры театра «С улицы Роз» начали читать отрывки из легендарного произведения «Мёртвые души». Творчество нельзя зафиксировать точкой – только многоточием, а значит – продолжением…

Комментарий

«Под пряным солнцем Кишинёва»

Маргарита Щелчкова, директор столичной библиотеки им. М. В. Ломоносова:

– В нашей библиотеке неоднократно проходили мероприятия, в которых в равной мере были задействованы и Олеся Рудягина с литературно-поэтической частью, и Сергей Сулин со своими художественными работами. Они гармонично дополняют друг друга, а нашим совместным проектом стала книга «Под пряным солнцем Кишинёва». Оказывается, мы давно совпали желаниями издать такой сборник.

Что касается выставки, то формат «арт-стирка», представленный Сергеем, показался нам интересным. С учётом того, что в нашей библиотеке продолжается ремонт, мы предложили художнику представить свои работы, посвящённые Кишинёву, ко Дню города. Но название формата мне видится как «Арт-сушка». Впрочем, дело даже не в названии. Главное, что жители столицы, проходя мимо нашего здания, смогут увидеть что-то важное, ценное.

Ковидный период вынужденного отсутствия общения продемонстрировал, насколько мы соскучились по такого рода презентациям, когда можно послушать хорошие стихи, встретиться с творческими личностями. Слушая Олесю Рудягину, я получила огромное литературно-эстетическое наслаждение. Её стихи мне всегда нравились. Они очень глубокие и некоторые даже сразу запоминаются. Для меня это показательно. Особенно трогателен её цикл, посвящённый маме. Я старалась не заплакать, но когда посмотрела на окружающих, заметила, что почти все пытаются сдержать слёзы. Сборники стихов Олеси хранятся в нашей библиотеке. Кроме того, она никогда не упускает возможности принести книжные новинки, в том числе и с дарственными надписями. Интересные новые издания нам дарят и другие кишинёвцы, в числе которых Ирина Иванченко и Сергей Эрлих.

Вопреки мнению, что молодёжь не интересуется поэзией, стихи остаются востребованными. Люди всегда пытались выразить свои мысли в рифме. Правда, в формате самиздата могут появиться далеко не шедевры.

Наталья Устюгова