Встречали хлебом-солью: Додон завершил визит на север тёплой беседой с гражданами (ФОТО, ВИДЕО)

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В селе Пепень Сынджерейского района Игорь Додон посетил теоретический лицей имени Александру Агапие, построенный в 1867 году. Здесь учатся более 800 детей, работают 64 педагога. Недавно здание было отремонтировано благодаря помощи Всемирного банка. Глава государства вручил учителям почетные грамоты и рассказал о своей инициативе по двукратному увеличению зарплат всем педагогам Молдовы в следующем году.

Далее он отправился в церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила, которая нуждается в небольшой финансовой помощи для ремонта дороги, ведущей к кладбищу. Игорь Додон пообещал найти возможность решить этот вопрос и вместе со всеми помолился за мир в нашей стране и благополучие людей.

Также глава государства посетил два аграрных предприятия. Первое – AGRO в селе Копэчень. На площади 1800 гектаров выращиваются подсолнечник, кукуруза и рапс. Нынешним летом был собран урожай в 80 тонн подсолнечника. В хозяйстве имеется необходимая сельхозтехника, в том числе тракторы.

В селе Пепень Додон посетил ООО Accesal Grup, где трудоустроены 30 человек. Здесь построено крупное холодильное помещение для хранения фруктов и овощей вместимостью в 1600 тонн. В настоящее время на предприятии хранятся яблоки и виноград; продукция экспортируется в Россию, Беларусь, Румынию, Данию, Норвегию.

Президент побеседовал с фермерами, рассказал о том, что правительство одобрило программу широкой поддержки сельского хозяйства, в первую очередь тех предприятий, что пострадали от продолжительной засухи.

Рабочий день президента завершился встречей с жителями села Романовка в Сынджерейском районе. Они рассказали об основных трудностях, с которыми сталкиваются.

– В первую очередь меня попросили помочь решить острую проблему водоснабжения. Я заверил их в том, что найду решение. Мы говорили также о социальных вопросах, ремонте дорог и о многом другом, – подытожил Додон.

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