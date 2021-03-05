Встреча собутыльников завершилась поножовщиной

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Всю ночь приятели употребляли разбавленный спирт. Под утро 40-летний хозяин дома пошёл провожать друга. Взял с собой кухонный нож – якобы для обороны от возможных хулиганов.

По дороге, слово за слово, приятели стали ссориться и обзывать друг друга. Недолго думая, “гостеприимный” хозяин достал нож и нанёс два удара в спину гостю. После испугался и вызвал скорую помощь, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Врачи неотложки определили: ранения поверхностные, угрозы жизни не представляют. После осмотра и обработки ран 37-летний потерпевший отправился домой.

В этот же день горе-приятели помирились. Потерпевший написал встречное заявление, что претензий в произошедшем конфликте не имеет.

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